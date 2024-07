Die sogenannte Kernrate ohne Preise für Energie, Alkohol, Tabak und Nahrungsmittel stieg im Juni in der EU nach vorläufigen Angaben mit einer Jahresrate von 2,9 Prozent, im Mai hatte der Wert ebenfalls 2,9 Prozent betragen. Volkswirte hatten mit einer leichten Abschwächung auf 2,8 Prozent gerechnet.

Die Verbraucherpreise sind in der Eurozone um 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen, in Deutschland betrug die Teuerungsrate dagegen 2,2 Prozent im Juni. Im Mai hatte die Inflationsrate 2,6 bzw. 2,4 Prozent betragen.

Den DAX hat es am Dienstag ordentlich durchgeschüttelt, am Ende des Handelstages stand ein Schlusskurs von 18.153 Punkten auf der Frankfurter Börse. Weiterhin sind die Abwärtsrisiken sehr präsent, die volle Wirkung dürfte allerdings erst bei einem nachhaltigen Bruch des 200-Tage-Durchschnitts bei 18.030 Punkten auf das heimische Leitbarometer durchschlagen und Abschläge auf 17.875 und darunter sogar 17.500 Punkte verursachen. Auf der Oberseite bildet der Bereich zwischen 18.200 und 18.325 Punkten eine ziemlich starke Barriere. Erst oberhalb dieser wäre ein Rücklauf an den nächstgrößeren Horizontalwiderstand bei 18.633 Punkten denkbar.

Aktuelle Lage

DAX im Aufwärtstrend und aktivem Kaufsignal DAX bei 18.164 Punkten. Indikatoren fortwährend auf steigend. Anlaufmarken nach oben bei 18.368 / 18.488 / 18.633 und 18.800 Punkten, nach unten bei 18.000 / 17.922 / 17.875 / 17.795 und 17.626 Punkten. Gaps nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten. Historische Saisonalität