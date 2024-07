Insgesamt verfolgt die Caterpillar-Aktie seit März 2020 einen intakten Aufwärtstrend, hierbei ging es von 87,50 auf 382,01 US-Dollar in der Spitze bis Anfang April dieses Jahres aufwärts. Seit diesem Zeitpunkt hat sich eine untergeordnete Konsolidierung in dem Wertpapier eingeschlichen, bislang fällt diese mit einem Verlaufstief bei 318,88 US-Dollar dreiwellig aus. Kurzzeitig kann sich die Aktie zwar im Bereich des 138,2 % Fibonacci-Retracements abstützen, demgegenüber steht jedoch auf Wochensicht eine bärische Flagge entgegen. Auf Tagesbasis macht sich dagegen die Hoffnung in Form einer inversen SKS-Formation breit, mit einer verlaufenden Nackenlinie im Bereich des EMA 50 (Woche). Jetzt bleibt nur noch abzuwarten, wer sich aus den beiden Lagern durchsetzt.

