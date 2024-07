Die MIG Capital AG hat eine Investition in GlassPoint angekündigt, um Innovationen im Bereich CO2-freier Industriewärme durch solarthermische Anlagen zu beschleunigen. Die Technologie von GlassPoint nutzt Sonnenstrahlen, um kostengünstigen Dampf für industrielle Prozesse bereitzustellen. MIG Capital schließt sich damit anderen Investoren in einer Serie-A-Erweiterungsrunde an. Die Investition wird für den Ausbau der technischen, geschäftlichen und operativen Teams verwendet, um anstehende Großprojekte umzusetzen.

GlassPoint ist ein Pionier im Bereich Clean-Tech und hat Standorte in Deutschland, den USA, Großbritannien und dem Nahen Osten. Die "enclosed trough"-Technologie von GlassPoint wurde speziell für industrielle Anwender in abgelegenen Umgebungen entwickelt und wird bereits in Projekten in Kalifornien und im Nahen Osten eingesetzt. Die Solardampflösung von GlassPoint kann in verschiedenen Industrien eingesetzt werden, um CO2-Emissionen zu reduzieren.