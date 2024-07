Nachdem im Bereich von 15.337 Punkten überraschend ein Doppelhoch Ende Mai zustande gekommen war, fiel der SDAX in eine Konsolidierung, insgesamt ging es hierbei auf 14.274 Punkte und damit einen wichtigen Support aus Anfang April talwärts. Dabei wurde jedoch der ursprüngliche Aufwärtstrend gebrochen, es fehlte jedoch an entsprechender Abgabebereitschaft für eine weitere Korrektur. Aktuell versucht das Barometer wieder in seinen ursprünglichen Trend zurückzukehren und damit seine mittelfristige Zielzone bestehend aus einer Unterstützung aus Ende 2021 zu erreichen.

Wochenschlusskurs entscheidend