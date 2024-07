Diese Kursgewinne spiegeln das wachsende Vertrauen der Anleger in die Zukunft der autonomen Fahrtechnologie wider, insbesondere nachdem die Stadtregierung von Peking Anfang dieser Woche ihre Unterstützung für den Einsatz von Robotaxis in Mietwagenflotten und bei Taxi-Diensten bekannt gab.

Der Aktienkurs von Baidu , dem führenden chinesischen Internet-Suchanbieter, verzeichnete den stärksten Anstieg seit über einem Jahr, nachdem das Unternehmen bedeutende Fortschritte mit seinem autonomen Fahrdienst Apollo Go gemacht hat. Am Mittwoch stieg die Aktie um bis zu 13 Prozent in Hongkong, nachdem sie bereits am Dienstag in den USA um 8,5 Prozent zugelegt hatte.

"Autonomes Fahren wird sich in den kommenden drei Monaten zu einem Schlüsselgeschäft entwickeln, unterstützt durch Teslas Markteinführung seines Robotaxis im nächsten Monat", zitiert Bloomberg aus einer Notiz von Li Muhua, einem Analysten von Guotai Junan International.

Demnach soll Baidus Apollo Go in Wuhan bereits 2024 die Gewinnschwelle erreichen und ab 2025 profitabel sein, angetrieben durch den Ausbau der Fahrzeugflotte in der Stadt. Die Begeisterung für Baidus Vorstoß in die autonome Mobilität kommt in einer Zeit, in der das Unternehmen versucht, sein Geschäft über die traditionellen Einnahmequellen wie Werbung hinaus zu diversifizieren. Dies ist besonders relevant, da Chinas Wirtschaftswachstum nachlässt und damit auch die Werbeeinnahmen.

Tesla erhielt kürzlich die Genehmigung, sein fortgeschrittenes Fahrassistenzsystem auf einigen Straßen in Shanghai zu testen, was den Wettbewerb in der Branche weiter anheizt. Baidu führt derweil in 11 chinesischen Städten bemannte Tests durch und testet fahrerlose Fahrtechnologien in Städten wie Peking, Wuhan und Shanghai.

Trotz der positiven Entwicklungen in der Sparte für autonome Fahrzeuge kämpft Baidu mit einem Rückgang der Gesamtaktienkurse. Im laufenden Jahr ist die Aktie immer noch um mehr als 17 Prozent gefallen, was teilweise auf die langsamer wachsenden Umsätze im letzten Quartal zurückzuführen ist. Dennoch sind die jüngsten Erfolge ein Hoffnungsschimmer und könnten ein Wendepunkt für das Unternehmen sein.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion