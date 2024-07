Solange sich die Aktie in dem seit Ende Juni befindlichen, aber etwas engen Aufwärtstrend befindet, bleibt die Grundtendenz positiv zu bewerten und Anstiegschancen an 348,40 Euro gewahrt. Eigentlich sollte dieser Trend abwärts gerichtet sein und damit eine Flagge anzeigen, eine aufwärts gerichtete Konsolidierung hat sogar noch eine sehr viel stärkere Aussagekraft für Käufer. Mittelfristig wird dem Wert weiterhin ein Anstieg an rund 400,00 Euro zugetraut. Sollte entgegen den Erwartungen die Aktie von Hypoport unter 297,40 Euro fallen, müssten sich Investoren anschnallen und Verlust auf 284,00 und darunter 273,00 Euro verdauen.

Trading-Strategie: