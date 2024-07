Die Aktien der großen Chip-Unternehmen wie AMD, Nvidia oder Apple verloren letzte Woche an Terrain, nachdem sie ihre Chips vom Auftragsfertiger TSMC in Taiwan produzieren lassen. Ein möglicher Grund war die Forderung von Donald Trump, wonach Taiwan die USA für seine Sicherheit bezahlen sollte. Weiters kritisierte er, dass Taiwan von den USA einen Großteil des Chipgeschäfts übernommen hat. Nachdem der Chipriese Intel seine Halbleiter hauptsächlich selbst fertigt, konnte dessen Aktienkurs kurzfristig zulegen. Es scheint, als ob der Rückzug von Joe Biden aus dem Rennen um die US-Präsidentschaft am vergangenen Wochenende etwas Verkaufsdruck genommen hat. Sollte die derzeitige Vizepräsidentin Kamala Harris ins Rennen um die Präsidentschaft einsteigen, könnten die Chancen von Donald Trump sinken.

Das Papier von AMD hat wieder konsolidiert, nachdem eine Aufwärtssequenz ab Ende Oktober 2023 für das Erreichen des All-Time-Highs am 8. März 2024 bei 227,30 USD gesorgt hat. Anfänglich gab der Kurs bis zur Unterstützung bei 145,29 USD nach und hat in weiterer Folge eine Seitwärtsrange ausgebildet, die ausgehend vom 22. April 2024 immer noch intakt erscheint. Aktuell lässt der Verkaufsdruck der letzten Handelstage etwas nach und der Aktienkurs konnte gestern um bis zu 3 Prozent zulegen. Es sieht danach aus, als ob am Niveau bei 145,29 USD erneut eine Bodenbildung möglich ist. Sollte die Unterstützung bei 145,29 USD dennoch durchbrochen werden, könnte der Bereich zwischen 132,83 USD und 125,48 USD für eine Kursberuhigung sorgen. Steigen in den nächsten Wochen die geopolitischen Risiken zwischen China und Taiwan, ist ein Durchbruch der Magic Number bei 120,00 USD aber nicht auszuschließen. Für die Bildung eines Aufwärts Momentums müsste zunächst der Widerstand bei 164,46 USD überwunden werden. Aus heutiger Sicht sollte die Magic Number bei 220,00 USD in den kommenden Wochen nicht erreicht werden.

Advanced Micro Devices, Inc. (Tageschart in USD) Tendenz: