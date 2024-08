Im Fokus: Gründergeführte Unternehmen

Bill Gates, Steve Jobs oder Mark Zuckerberg aber auch Günther Fielmann und Erich Sixt – sie alle stehen für gründergeführte Erfolgsunternehmen. Dies ist kein Zufall: Studien beweisen, dass von Firmengründern geführte Unternehmen sehr erfolgreich sind. Es überrascht daher nicht, dass die Aktienkursentwicklung dieser Unternehmen langfristig die Performance des Gesamtmarkts übertrifft. So sind Gründer in der Regel länger im Unternehmen als extern engagierte Manager. Zudem kennt kaum ein Vorstand die eigene Firma so gut, wie Gründer. Und schließlich haben Gründer Visionen, was die Zukunft der eigenen Firma angeht und setzen risikoreiche Investitionen daher auch dann um, wenn sich der Erfolg erst langfristig einstellt. Hier steht also der langfristige Erfolg und das langfristige Unternehmenswachtum stärker im Vordergrund als das kurzfristige Denken von Quartal zu Quartal.

Mehr Informationen und News von Fuchsbriefe finden Sie unter Fuchsbriefe | LinkedIn.