USA genehmigen Rüstungsdeal: 600 Patriot-Raketen für Deutschland!

Die US-Regierung hat die Lieferung von bis zu 600 Patriot-Flugabwehrraketen an Deutschland genehmigt, was einen bedeutenden Rüstungsdeal darstellt. Das US-Außenministerium informierte den Kongress über diese Entscheidung, die von der Defense Security Cooperation Agency bekannt gegeben wurde. Die geschätzten Kosten für diesen Rüstungsdeal belaufen sich auf etwa fünf Milliarden US-Dollar (rund 4,6 Milliarden Euro), wobei das US-Rüstungsunternehmen Lockheed Martin als Hauptauftragnehmer fungiert. Der genaue Zeitpunkt der Lieferung der Raketen nach Deutschland ist noch unklar, da solche Rüstungsgeschäfte in der Regel mehrere Jahre in Anspruch nehmen.

Die Patriot-Systeme, die als eines der modernsten Flugabwehrsysteme weltweit gelten, sind in der Lage, feindliche Flugzeuge, ballistische Raketen und Marschflugkörper abzufangen. Deutschland hat in der Vergangenheit bereits mehrere dieser Systeme an die Ukraine abgegeben, um dem Land bei der Abwehr russischer Luftangriffe zu helfen. Ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums erklärte, dass die Beschaffung der Patriot-Raketen sowohl der Munitionsbevorratung der Bundeswehr als auch der Nachbeschaffung von an die Ukraine gelieferten Lenkflugkörpern dient. Aus operativen Gründen wurden jedoch keine Details zu den bisherigen Lieferungen oder dem aktuellen Vorrat der Bundeswehr bekannt gegeben.