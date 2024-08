Boeing 777X: Neue Probleme verzögern Markteintritt erneut bis 2025!

Boeing sieht sich erneut mit Herausforderungen konfrontiert, da das Unternehmen die Testflüge seines seit Jahren verspäteten Flugzeugmodells 777X aussetzen musste. Grund dafür sind Schäden an der Verbindung zwischen Triebwerk und Tragflächen, die bei einer planmäßigen Inspektion entdeckt wurden. Laut Berichten der Branchen-Website "The Air Current" war bei einem der Testflugzeuge des Typs 777-9 ein Verbindungselement unterbrochen, nachdem die Maschine zuvor einen über fünfstündigen Flug von Hawaii absolviert hatte. Bei weiteren Maschinen der Testflotte wurden ebenfalls Risse an diesem Bauteil festgestellt. Boeing hat jedoch betont, dass in naher Zukunft ohnehin keine weiteren Testflüge geplant waren und dass das betroffene Bauteil ausschließlich in der 777-9 verwendet wird. Die US-Luftverkehrsaufsicht FAA wurde über die Situation informiert.

Die 777X wurde ursprünglich 2013 als Nachfolgemodell des beliebten Typs 777 vorgestellt, mit einem geplanten Markteintritt im Jahr 2020. Dieser Termin wurde jedoch bereits auf 2025 verschoben. Die 777-9 ist als größere Variante des Flugzeugs konzipiert. Boeing wartet zudem auf die Zulassung neuer Varianten seines Mittelstreckenjets 737 Max.