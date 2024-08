Hochgradige Bohrergebnisse und sensationelle PEA als Aktien-Turbo!

Liebe Leserinnen und Leser,

für viele Bergbau-Investoren ist Brasilien noch ein unbeschriebenes Blatt. Das ist wirklich schade, denn Brasilien ist das fünftgrößte Land der Erde und nimmt mit seinen über 8,5 Millionen Quadratkilometern nahezu die Hälfte des südamerikanischen Kontinents ein. Damit ist man fast so groß wie ganz Europa.

Fast selbstverständlich müssen in einem so großen Land auch wertvolle Bodenschätze zu finden sein, zumal dies in den umliegenden südamerikanischen Ländern ja auch der Fall ist!

Fakt ist: Brasilien ist einer der wichtigsten Akteure im Bergbausektor der Welt, sowohl in Bezug auf die Produktion als auch auf die Ausfuhren. Schätzungen zufolge ist Brasilien nach China und Australien der drittgrößte Markt der Welt, was den Produktionswert von Mineralerzen angeht.

Produktionsvolumen in Brasilien

Exportvolumen in Brasilien

In Bezug auf die Ausfuhren ist das Land der zweitgrößte Exporteur von Mineralien weltweit, hinter Australien.

Die Größe und Bedeutung der brasilianischen Bergbauindustrie bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten für Unternehmen, die Waren und Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette der Mineraliengewinnung anbieten.

Die wichtigsten in Brasilien geförderten Mineralien