DAX in Verlustzone gerutscht

Bereits im Vorfeld wurde auf eine Auflösung der bestehenden Long-Positionen hingewiesen, als das Barometer am Freitag ein Niveau von 18.970 Punkten erreicht hatte. Zwar verlief der Montagshandel noch hoffnungsvoll, einen Strich durch die Rechnung macht jedoch die Abschläge aus dem Dienstagshandel und drückten das Barometer auf den EMA 50 um 18.713 Punkten talwärts. Kurzfristige Ziele für den Index sind jetzt um 18.467 Punkten und darunter sogar 18.390 Zählern angesiedelt, was der vorherigen Abwärtstrendkanalbegrenzung entspricht. Nach einer Stabilisierung in diesem Bereich könnte das Barometer mittelfristig die Zielzone um 19.800 Punkte ins Visier nehmen und den seit September 2022 bestehenden Aufwärtstrend entsprechend fortsetzen. Kurzzeitig ist die Zeit jedoch für Short-Positionen gekommen, wenn auch nur auf Sicht von wenigen Stunden bis Tagen.

Aktuelle Lage