Cisco setzt Korrektur fort

Nach Auswertung der jüngsten Kursmuster seit dem Augusthoch bei 51,02 US-Dollar sollten sich Investoren auf eine neuerliche Verkaufswelle einstellen, die derzeit relativ weit fortgeschritten ist, aber ihr Ende erst im Bereich um 48,79 US-Dollar finden könnte. Die bullische Flagge würde dies im Rahmen des aktuellen Abwärtstrends noch nicht kompromittieren, spätestens am 200-Tage-Durchschnitt um 48,05 US-Dollar muss jedoch eine nachhaltige Stabilisierung und Wiederaufnahme des zuvor generierten Signals gelingen. Ein Sprung über 51,02 US-Dollar würde dann Kurspotenzial an 52,62 und darüber in den Bereich um 54,15 US-Dollar freisetzen und sich für ein entsprechendes Long-Investment anbieten. Ein entsprechendes Investment könnte bei einem sich abzeichnenden Boden auch um 48,79 US-Dollar gestartet werden. Vorläufig bleiben aber weitere Abschlagsrisiken bei der Cisco-Aktie bestehen.

Trading-Strategie: