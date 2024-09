So sichern Eltern ihren Nachwuchs richtig ab (FOTO)

Frankfurt (ots) -



- Brauchen Babys und Kleinkinder einen bestimmten Versicherungsschutz?

- Worauf sollten Eltern achten?

- Welche zusätzlichen Angebote sind sinnvoll?



Ist das Baby auf der Welt, haben die frischgebackenen Eltern alle Hände voll zu

tun. Nicht nur mit Füttern, Wickeln oder Kuscheln. Elternsein bedeutet auch,

Verantwortung für einen kleinen Menschen zu übernehmen. Dazu gehören

organisatorische Dinge wie die Anmeldung des Kindes beim Standesamt, das

Ausfüllen vom Antrag auf Elternzeit oder sonstiger Papierkram. Was viele

vergessen: Auch ein gewisser Versicherungsschutz ist für Babys und Kleinkinder

ein Muss. Die Experten der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) erklären, worauf

es ankommt.





Krankenversicherung für Babys und Kinder? Darauf kommt es anIn Deutschland sind Babys ab der Geburt grundsätzlich krankenversichert - jenach Versicherungssituation der Eltern entweder durch die Familienversicherungin der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) oder durch eine Mitversicherung inder privaten Krankenversicherung (PKV). Dabei sind folgende Konstellationenmöglich:1. Beide Elternteile sind gesetzlich krankenversichert: Dann ist auch das Kindüber die GKV zu versichern. Das geschieht meist im Rahmen der kostenlosenFamilienversicherung über einen der beiden Elternteile.2. Beide Elternteile sind privat krankenversichert: Hier muss das Kind privatkrankenversichert werden. In der Regel erfolgt das über die Versicherung desHauptverdieners. Das Kind wird dann - gegen einen Extrabeitrag - in denbestehenden Krankenversicherungsvertrag des Hauptverdieners aufgenommen.3. Ein Elternteil ist gesetzlich krankenversichert, der andere privat: Hierrichtet sich der Versicherungsstatus des Kindes üblicherweise nach demVersicherungsstatus des Hauptverdieners. Ist dieser privat krankenversichert,folgt daraus auch die private Krankenversicherung des Kindes. DieFamilienversicherung über die gesetzliche Krankenversicherung kann nurgenutzt werden, wenn der Hauptverdiener Mitglied der gesetzlichenKrankenversicherung ist.Haftpflichtversicherung: "deliktsunfähige Kinder" unbedingt mitversichernGrößere Kinder, andere Herausforderungen. Denn wo gespielt wird, geht auchschnell etwas kaputt. Doppelt ärgerlich, wenn der Geschädigte dannSchadensersatzansprüche anmeldet. Einziger Schutz vor hohen Kosten: einePrivathaftpflichtversicherung, die das Kind einschließt. Eltern können dazueinfach ihre eigene Versicherung auf einen Familientarif umstellen und den altenVertrag kündigen. Doch Achtung: In manchen Tarifen zahlt die Versicherung nichtbei Schäden durch eigene Kinder unter sieben Jahren. Sie sind vor dem Gesetz