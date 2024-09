September-Verfallstag: DAX-Kursziele im Fokus – Turbulenzen drohen!

Der große September-Verfallstag steht bevor, und die Weichen für die Kursziele des DAX könnten bereits in den kommenden Tagen gestellt werden. Ein entscheidender Faktor ist das Fed-Meeting, das in der Woche des Verfallstags stattfindet. Überraschende Ergebnisse könnten zu Turbulenzen an den Aktienmärkten führen und die Erwartungen der Anleger durcheinanderbringen. Aktuell hat sich die Wahrscheinlichkeit für eine aggressive Zinssenkung der US-Notenbank (Fed) verringert, was darauf hindeutet, dass das Meeting möglicherweise ein „Non-Event“ wird, sofern keine unerwarteten Hinweise gegeben werden.

Die aktuelle Verfallstagskonstellation zeigt eine klare Verteilung der Positionen: Bei 19.000 Punkten beginnt die bullishe Zone mit überwiegend Call-Positionen, während bei 18.000 Punkten die bearishe Zone mit dominierenden Put-Positionen beginnt. Dazwischen gibt es zwei Zonen, in denen Call- und Put-Positionen nahezu ausgeglichen sind. Diese Zonen beeinflussen die Kursziele des DAX bis zum Verfallstag. Während die gelbe Zone als neutral gilt, könnte die graue Zone zu dynamischen Bewegungen führen, da hier Call-Positionen ins Geld laufen und Put-Positionen aus dem Geld fallen.