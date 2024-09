Neuer Chef für See Tickets: Rob Wilmshurst leitet Ticketing in UK!

Rob Wilmshurst, Co-Gründer und ehemaliger Geschäftsführer von See Tickets UK, hat die Leitung aller Ticketing-Aktivitäten der CTS EVENTIM Gruppe im Vereinigten Königreich übernommen. Diese Aktivitäten werden unter den Marken See Tickets und EVENTIM UK angeboten. Wilmshurst tritt die Nachfolge von Martin Fitzgerald an, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt, um sich neuen Projekten außerhalb des Ticketing-Geschäfts zu widmen. John Gibson bleibt als Co-Geschäftsführer von EVENTIM UK Teil des erweiterten Management-Teams unter Wilmshursts Führung.

Die CTS EVENTIM Gruppe hatte im Juni 2024 See Tickets und das damit verbundene Live-Geschäft von Vivendi übernommen. Wilmshurst bringt umfangreiche Erfahrung in der Ticketing-Branche mit, die er seit 1998 gesammelt hat, als er die „Way Ahead Group“ gründete, die später zu See Tickets umbenannt wurde. Unter seiner Leitung hat das Unternehmen sowohl national als auch international an Bedeutung gewonnen und gilt heute als einer der führenden Ticketing-Manager im britischen Live-Entertainment-Sektor.