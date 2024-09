Refurbed-Gründer Kilian Kaminski mit dem Award des Internationalen Marken-Kolloquiums 2024 ausgezeichnet

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Dortmund (ots) - "Marke - Immer in Verbindung": Beim 21. InternationalenMarken-Kolloquium im Kloster Seeon diskutierten Entscheiderinnen und Entscheideraus mittelständischen Unternehmen über Muster starker Marken, die Menschenverbinden, und erfolgreiche Markenstrategien für profitables WachstumUm Strahlkraft für profitables Wachstum entwickeln zu können, sind erfolgreicheMarken in Zeiten gravierender gesellschaftlicher Veränderungen gefordert, immerwieder neue Verbindungen zu schaffen und bestehende Verbindungen zu stärken. Wiesehen Vorbilder im Mittelstand aus, denen es auf diese Weise gelingt, Traditionund Transformation im Rahmen des eigenen Wirkungskreises aktiv voranzutreiben?Welche Muster gibt es und wie kann es gelingen, trotz schwierigerRahmenbedingungen immer wieder positive Zukunftsbilder zu entwickeln, die Teamsmotivieren? Welche Rolle kann Engagement im Sport spielen, um Menschen zuverbinden? In unterschiedlich gestalteten Vorträgen und intensivenDiskussionsrunden beleuchteten Inhaberinnen und Inhaber, Geschäftsführerinnenund Geschäftsführer und sowie Vorstände mittelständischer Unternehmen beim 21.Internationalen Marken-Kolloquium vom 11. bis 13. September 2024 im KlosterSeeon aktuelle Fragestellungen aus vielfältigen Perspektiven. Einigkeit bestanddabei insbesondere in der Überzeugung, dass Strategie und Prozesse nichtgetrennt, sondern gesamtheitlich betrachtet und dann sequenziell bearbeitetwerden müssen, um messbare Wirkung zu erzielen. Eine weitere gemeinsameErkenntnis: Gar nicht erst mit Ausreden anfangen...Das Internationale Marken-Kolloquium findet traditionell jährlich an zwei Tagenim Kloster Seeon statt und wird von der Mandat Managementberatung GmbH ausDortmund ausgerichtet. "Wachstum fängt innen an und wirkt nach außen", "Ideenund Leistungskraft sind unendlich", "Fortschritt statt Perfektion" oder "Nichtnachlassen - bis zum Pokal", verdeutlichen exemplarisch Einordnungen aus derdiesjährigen gemeinsamen Diskussion zu erfolgreichem Markenmanagement. 2024begleitete mit der Laureus Sport for Good Foundation erstmals einCharity-Partner das Marken-Kolloquium.Mit dem mittlerweile 13. Award des Internationalen Marken-Kolloquiums wurde indiesem Jahr Kilian Kaminski, Gründer der Refurbed Marketplace GmbH,ausgezeichnet. Dabei würdigte die Jury die herausragende unternehmerischeLeistung von Kilian Kaminski, mit der er aus der Vision "Reparieren, statt neukaufen" ein tragfähiges und skalierbares Geschäftsmodell in der DACH-Regionentwickelt hat. Die Jury in ihrer Begründung wörtlich: "Mit Mut, Tatendrang undeiner Kämpfermentalität für mehr Nachhaltigkeit im Handel hat er mit der