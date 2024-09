Strategische Immobilieninvestitionen für maximale Renditen und finanzielle Freiheit (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Grüsch (ots) - Immobilien zählen nicht ohne Grund zu den beliebtestenAnlageformen für nachhaltigen Vermögensaufbau und Vermögensschutz - schließlichsind sie nicht nur stabil, sondern in den meisten Fällen auch äußerstertragreich. Vor allem in der aktuellen Marktlage vor wirtschaftlicherUnsicherheit besteht ein besonders hohes Interesse an dieser Art derKapitalanlage. Doch nur wenige wissen, wie sie das volle Ertragspotenzial imImmobilienmarkt erfolgreich auch für sich nutzen können. Privatpersonen,Betriebe, Family Offices und Investitionsgesellschaften vertrauen auf das Wissenvon RockyBull, um maximale Renditen zu erzielen und Fehler zu vermeiden. Einbekanntes Sprichwort besagt: "Wie ein Segler ohne Ziel im weiten Ozean treibt,ist auch eine Investition ohne klare Strategie dem Zufall ausgeliefert."RockyBull jedoch setzt die Segel mit präzisem Kurs - für Investments, die stabilund zukunftsorientiert den sicheren Hafen erreichen. Wie genau das funktioniert,erfahren Sie hier.Sowohl für Privatpersonen als auch Unternehmen gilt: Es genügt schon lange nichtmehr, einfach Geld anzusparen, um langfristig Vermögen aufzubauen. Die Realitätist, dass dieses Geld durch die drastisch steigende Inflation in Deutschland anWert verliert. Dementsprechend wichtig ist es, sein Geld strategisch zuinvestieren. Das Geld und die Lebenszeit werden es einem danken. BesondersImmobilieninvestments sind hier beliebt, da sie nicht nur äußerst stabil,sondern auch sehr lukrativ sind. Im Vergleich zu vielen anderenAnlagemöglichkeiten, wie beispielsweise Aktien, Gold und Co. stechen Immobilienals klarer Gewinner hervor. Das liegt insbesondere an dem enormenFremdkapitalhebel, welcher durch die Bank entsteht, da diese für die Anlegerletztendlich das Haus kauft. Eine weitere Tatsache besteht darin, dass derMieter nahezu den gesamten Kredit abbezahlt und von Seiten des Anlegers in derRegel nur eine kleine monatliche Zuzahlung notwendig ist, sowie eineRücklagenbildung für etwaige zukünftig anstehende Aufwertungen.Doch nur wenige wissen, wie sie eine solche Investition einerseits steuerlich,als auch aus Renditebetrachtung strategisch schlau angehen müssen - schließlichist der Immobilienmarkt komplex, es gibt einige rechtliche Hürden und der Zugangzu nützlichem Wissen und effektiven Strategien ist begrenzt. Gekauft ist eineImmobilie schnell, doch worauf es ankommt, ist die Strategie dahinter, welchesorgfältig geplant werden und im Einklang mit verschiedenen Bestandteilen desDeals, der persönlichen Situation und den langfristigen Zielen übereinstimmenmuss. RockyBull verfolgt für seine Kunden die Philosophie einer ganzheitlichen