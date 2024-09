Nvidia: CEO Jensen Huang hat 6.000.000 Aktien verkauft – Plan beendet!

Tipp aus der Redaktion: Tenbagger-Chance mit der nächsten BioNTech! Fordern Sie sofort unseren brandneuen, kostenlosen Biotech-Spezialreport an und erfahren Sie, welche 3 Biotech-Aktien das Potenzial haben, Ihren finanziellen Erfolg zu sichern.

Handelspläne führen automatisch Aktiengeschäfte aus, wenn voreingestellte Bedingungen wie Preis und Volumen erfüllt sind. Sie sollen jeden Vorteil beseitigen, den ein Insider aus der Kenntnis wesentlicher nicht öffentlicher Informationen ziehen könnte.

Huang könnte einen weiteren Plan verabschieden, um noch mehr Aktien zu verkaufen. Seine Transaktionen im Jahr 2024 stellen das, was er im letzten Jahr verkauft hat, bereits in den Schatten. So veräußerte er 237.500 Nvidia-Aktien im Jahr 2023 – und zwar alle im September – für 110 Millionen US-Dollar, was einem Durchschnittspreis von 463,95 US-Dollar pro Aktie entspricht. Die Verkäufe im Jahr 2023 waren ebenfalls geplante Transaktionen, bei denen Aktien durch den Einsatz von Optionen erworben wurden.

Trotz der massiven Veräußerungen bleibt Huang der größte Nvidia-Aktionär des Unternehmens. Laut einer SEC-Meldung vom 18. September hält der CEO Nvidia-Stammaktien im Wert von über 75 Millionen. Dazu kommen weitere 785 Millionen, die über verschiedene Treuhandgesellschaften und Partnerschaften gehalten werden.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 107,5EUR auf Tradegate (25. September 2024, 10:10 Uhr) gehandelt.