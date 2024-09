Kostenexplosion ab 2027: So gefährdet die CO2-Reform Ihr Haushaltsbudget!

Ab 2027 könnten Haushalte in Deutschland mit erheblichen Kostensteigerungen konfrontiert werden, die auf eine Reform der CO2-Bepreisung zurückzuführen sind. Eine Studie des Münchner Forschungsinstituts für Wärmeschutz, beauftragt vom Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle, warnt vor den finanziellen Folgen eines europäischen Emissionshandels für Brennstoffe. Besonders betroffen sind Eigentümer und Mieter von energetisch ineffizienten Gebäuden, die mit Mehrkosten in Höhe von mehreren Tausend Euro pro Jahr rechnen müssen. Jan Peter Hinrichs, Geschäftsführer des Verbands, fordert eine Sanierungsoffensive, um die Bevölkerung vor diesen Zusatzbelastungen zu schützen.

Aktuell gilt in Deutschland eine nationale CO2-Bepreisung, die im kommenden Jahr von 45 Euro auf 55 Euro pro Tonne steigen wird. Ab 2026 wird ein Emissionshandel mit einem festgelegten Preiskorridor eingeführt, der Mindest- und Höchstpreise für Emissionszertifikate vorsieht. Der nationale Emissionshandel soll 2027 in einen europäischen überführt werden. Andreas Holm, Studienautor, weist darauf hin, dass bereits jetzt absehbar ist, dass der europäische Emissionshandel nicht genügend Zertifikate für den Gebäudesektor bereitstellen wird, was zu hohen CO2-Preisen führen könnte. Dies könnte energetisch schlechte Gebäude zu einem "unkalkulierbaren Kostenrisiko" machen.