DAX mit Abschlägen erwartet

Ausgerechnet beim Dow Jones Index hat sich eine kurzzeitige Kehrtwende und mutmaßlicher Pullback zurück in den Bereich der Nackenlinie der vorausgegangenen inversen SKS-Formation durch die Ausbildung eines bärisches Keils in den letzten Tagen abgezeichnet, zur Wochenmitte wurde diese Formation regelkonform zur Unterseite aufgelöst. Größere Trendwendemuster gehen hieraus jedoch nicht hervor, vielmehr ist dieses Verhalten vorläufig als Durchschnaufen der Märkte zu interpretieren. Für den DAX dürfte dies bei einem Punktestand von unter 18.780 Punkten Abgabebereitschaft in Richtung 18.633 Punkte und darunter in den Bereich des EMA 200 bei 18.319 Punkten signalisieren und könnte für ein entsprechendes Short-Investment auf kurzzeitiger Basis herangezogen werden. Gelingt es dagegen auf der Oberseite mindestens durch eine große grüne Tageskerze über 19.045 Punkte auszubrechen, würde ein Folgeanstieg in den kommenden Wochen auf 19.800 Punkte sehr wahrscheinlich werden. Kurzzeitig scheint aber die Luft bei Käufern raus zu sein.

Aktuelle Lage