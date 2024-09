Stiftung GRS Batterien fordert vom Bundesumweltministerium Mitspracherecht der deutschen Batterieindustrie bei der Finanzierung von Batterie-Rücknahmen

Hamburg (ots) -



- EU-Batterieverordnung: Übertragung in deutsches Recht bis August 2025 geplant

- Keine Partizipationsmöglichkeiten der Batteriehersteller vom

Bundesumweltministerium vorgesehen

- "Gemeinsame Herstellerstelle" der deutschen Batterieindustrie Voraussetzung

für Erreichung der Klimaziele



Mit einem eindringlichen Appell wendet sich die Stiftung GRS Batterien an die

Politik. Der Grund: Die Bundesregierung plant die Umsetzung der

EU-Batterieverordnung (EU) 2023/1542 in nationales Recht bis August 2025 -ohne

die Industrie einzubinden. Der Beschluss des Bundeskabinetts hierzu ist für 16.

Oktober 2024 geplant.





"Beim gegenwärtigen Stand des Gesetzgebungsverfahrens drohen erheblichewirtschaftliche und umweltpolitische Risiken für den Standort Deutschland. Beider Ausgestaltung der sogenannten "erweiterten Herstellerverantwortung" siehtdas neue Gesetz im Gegensatz zum Verpackungsgesetz und zum Elektrogerätegesetzkeine Mitwirkung der betroffenen Hersteller vor", so Georgios Chryssos, Vorstandder Stiftung GRS Batterien.Insbesondere bei der Festlegung der Höhe, der durch das neue Gesetz gefordertenfinanziellen Sicherheitsleistungen drohen hohe wirtschaftliche Risiken undStandortnachteile, wenn diese nicht mit der Expertise der Herstellerindustriegeregelt werden. Vor allem Hersteller der Fahrradindustrie, derAutomobilindustrie und Hersteller stationärer Speicher, die in einem hartenglobalen Wettbewerb stehen, sind hiervon betroffen. Bereits heute beträgt derWertschöpfungsanteil einer Batterie am E-Auto 40 Prozent. "DieWettbewerbsnachteile gegenüber China und den USA sind schon heute beträchtlich.Zusätzliche bürokratische und finanzielle Belastungen verschlimmern nur dieBenachteiligungen", so Georgios Chryssos. "Eine neue gemeinsameHerstellerstelle, wie sie bereits in anderen umweltpolitischenAnwendungsbereichen schon eingerichtet ist, hilft Bürokratie zu reduzieren undKosten zu senken."Eine Gemeinsame Herstellerstelle kann auch bei einem anderen Problem schnelleAbhilfe schaffen. Aufgrund ungeklärter behördlicher Zuständigkeiten fällt esderzeit sehr schwer, den zunehmenden Bränden durch Lithiumbatterien zu begegnen."Eine Gemeinsame Herstellerstelle könnte unter Einbindung allerWirtschaftsbeteiligten schnell und unbürokratisch Lösungen zur Reduzierung derBrandgefahren liefern", sagt der Vorstand der Stiftung GRS Batterien.Vor diesem Hintergrund drängt die Stiftung GRS Batterien auf die Schaffung einerderartigen industrieweiten Koordinierungsstelle."Wir fordern das Bundesumweltministerium auf, die Einrichtung einer GemeinsamenHerstellerstelle im Gesetz zu verankern. Diese könnte zivilrechtlich schnelleingerichtet werden und die große Fach- und Marktexpertise derHerstellerunternehmen und -organisationen zentral bündeln", so Chryssos.Die Stiftung GRS Batterien ist eines der führenden deutschen Rücknahmesystemezur fachgerechten Entsorgung von Batterien. Dem Kompetenzzentrum für CircularEconomy sind mehr als 4.500 Hersteller und Vertreiber von Gerätebatterien mit5.470 Annahmestellen angeschlossen. Die Batterie-Sammelquote beträgt mehr als 52Prozent. Sie liegt damit über der gesetzlichen vorgeschriebenen Quote von 50Prozent. 1998 von führenden Herstellerunternehmen und dem Verband der Elektro-und Digitalindustrie ZVEI gegründet und nicht gewinnorientiert, erfüllt dieStiftung GRS Batterien seit dem die gesetzlichen Rücknahmeverpflichtungen derBatterieindustrie.