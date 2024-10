Herbert Marks von Thermoplus über die Vorteile der regionalen Produktion von Wärmepumpen (FOTO)

Stuttgart (ots) - Angesichts steigender Energiekosten in Deutschland erwägen

immer mehr Haushalte den Umstieg auf Wärmepumpen. Viele Verbraucher setzen auf

große Anbieter und einige erkennen die Vorteile regionaler Heizungsbaubetriebe.

Warum sich der Kauf bei einem Fachbetrieb vor Ort lohnen kann, erklärt Herbert

Marks, technischer Geschäftsführer von Thermoplus.



Immer mehr Menschen erhoffen sich durch innovative Heizungstechnologien große

Einsparungen bei Energiekosten und leisten dadurch auch einen positiven Beitrag

zum Umweltschutz. Während sich potenzielle Käufer zunächst an große Anbieter

wenden, gewinnen kleinere Betriebe immer weiter an Bedeutung in diesem stark

umkämpften Markt. Das hat einen guten Grund: "Viele der großen Hersteller

kämpfen aktuell mit rückläufigen Absätzen, da sie den wachsenden Anforderungen

der Kunden einfach nicht mehr erfüllen können", kommentiert Herbert Marks von

der Thermoplus Wärmepumpe Technology GmbH, einem innovationsgetriebenen und

regional verwurzeltem Hersteller von Wärmepumpen. "Unternehmen wie die

Thermoplus entwickeln sich kontinuierlich an diesen Anforderungen weiter und

können Verbrauchern den persönlichen und zuverlässigen Service bieten, den sie

verdienen."







"Wegen unseres hohen Qualitätsanspruches, der regionalen Produktion und unserem umfassenden Service, der unter anderem auch die Unterstützung bei Förderanträgen und die langfristige Wartung umfasst, sind wir der großen Konkurrenz einen weiten Schritt voraus", betont Herbert Marks, der mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Heizungsbranche aus auf einen reichen Erfahrungsschatz verweisen kann. "Es überrascht uns also nicht, dass wir uns als junges Qualitätsunternehmen schnell in der Branche etablieren konnten. Wir bieten erstklassige Qualität mit innovativen Produkten und unsere Arbeit ist serviceorientiert, lokal und nachvollziehbar." Thermoplus bezieht die Komponenten für Heizungsprodukte aus Österreich und wickelt die Entwicklungs-, Design- und Fertigungsprozesse in der Region ab. Dadurch gewährleistet das Unternehmen europäische Qualitätsstandards und arbeitet mit einer kurzen Lieferkette, damit Kunden nicht monatelang warten müssen, sondern so schnell wie möglich von ihrer Investition profitieren. Das bestätigt auch Herr Kuhn von Gustav Epple Technik: "Auch wir setzen beim Thema Nachhaltigkeit auf langfristige Zusammenarbeit und sind von der Qualität, den kurzen Beschaffungswegen und dem hohen Anspruch beim Kundenservice der regionalen Betriebe überzeugt." Daher begleitet die Gustav Epple Technik GmbH aus Ostfildern die Projekte mit Photovoltaik-Produkten und Dienstleistungen rund um die bauliche Erhaltung von Immobilien als Partner der Thermoplus.