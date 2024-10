WTI legt weiter zu

In der vorherigen Analyse hieß es zu WTI: "Hintergrund des Kursanstiegs ist die wieder eskalierende Lage im Nahen Osten. Der Iran hat einen Raketenangriff auf Israel durchgeführt und Tel Aviv ließ bereits verlautbaren, dass eine Reaktion folgen wird. Die Ölpreise legten daraufhin zu. WTI notiert aber immer noch unter seinem 50er-EMA." Der 50er-EMA wurde mittlerweile nach oben durchbrochen und damit ein weiteres Stärkesignal generiert. Nach den Feiertagen in Israel zum jüdischen Neujahrsfest, rechnen Beobachter mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für einen israelischen Gegenschlag, was WTI dann weiter antreiben und die Aktienmärkte weiter belasten dürfte. Solange der 50er-EMA weitgehend verteidigt werden kann, ist die nächste Anlaufmarke von WTI an der unteren Begrenzung der Ichimoku-Wolke um aktuell 75 Dollar zu sehen.

Trading-Strategie: