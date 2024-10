Green Bridge Metals: Riesige Titanvorkommen und Chancen für Investoren!

Zusätzlich wurden historische Bohrungen und Proben für Kupfer, Nickel und Platinmetalle (PGE) auf den vier Grundstücken „Wyman-Siphon“, „Skibo“, „Titac“ und „Boulder“ überprüft. David Suda, Präsident und CEO von Green Bridge, betonte, dass die Fertigstellung des Berichts einen bedeutenden Fortschritt in den Entwicklungsplänen für die South Contact Zone darstellt. Er äußerte Vertrauen in die Erschließung weiterer Möglichkeiten auf dem Grundstück und kündigte an, den Markt im vierten Quartal 2024 über zukünftige Pläne und Fortschritte zu informieren.

Green Bridge Metals Corp. (ISIN: CA3929211025; WKN: A3EW4S) hat am 4. Oktober 2024 die Einreichung eines technischen Berichts und eines Mineralressourcen-Updates für das Projekt „South Contact Zone“ in Minnesota bekannt gegeben. Dieser Bericht, der gemäß dem „National Instrument 43-101“ erstellt wurde, basiert auf einer umfassenden Datenüberprüfung durch einen unabhängigen Sachverständigen, der vor Ort Proben entnommen und historische Daten analysiert hat. Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung für Titan auf dem „Titac South-Projekt“ beläuft sich auf 45,1 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 15 % TiO2.

Green Bridge Metals, früher bekannt als Mich Resources Ltd., ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung mineralreicher Vorkommen, insbesondere im Bereich Batteriemetalle, konzentriert. Die South Contact Zone ist bekannt für ihre großen Tonnagen an Kupfer-Nickel und Titan-Vanadium, die in ultramafischen bis oxidischen Intrusionen vorkommen. Das Unternehmen verfolgt Explorationsziele für bedeutende Nickelmineralisierungen sowie hochgradige magmatische Ni-Cu-PGE-Sulfidmineralisierungen.

Die Aktie von Green Bridge Metals wird derzeit zu einem vergleichsweise günstigen Kurs gehandelt, was in Anbetracht der strategisch platzierten Projekte in den Bereichen Kupfer, Nickel und Chrom ein erhebliches Upside-Potenzial verspricht. Die niedrige Bewertung könnte Investoren Chancen auf zukünftige Wertsteigerungen bieten, insbesondere vor dem Hintergrund der steigenden Nachfrage nach diesen Rohstoffen.

Es ist jedoch zu beachten, dass Green Bridge Metals in der höchsten Risikoklasse für Aktien eingestuft ist und sich in einer frühen Entwicklungsphase befindet. Das Unternehmen hat möglicherweise noch keine Umsätze erzielt, was die Risiken für Investoren erhöht. Anleger sollten sich der Möglichkeit eines Totalverlusts bewusst sein und eine fundierte Entscheidung treffen, bevor sie in die Aktie investieren.

Die Green Bridge Metals Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,00 % und einem Kurs von 0,330EUR auf CSE (04. Oktober 2024, 22:04 Uhr) gehandelt.