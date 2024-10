Continental zieht Dax am Mittag leicht ins Plus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Mittwoch nach einem bereits verhaltenen Start in den Handelstag bis zum Mittag sich leicht ins Plus gearbeitet. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 19.100 Punkten berechnet, 0,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



Klarer Spitzenreiter in der Kursliste war Continental. Der Autozulieferer hatte zuletzt mitgeteilt, dass die Profitabilität in der Autosparte im dritten Quartal höher sein werde als im zweiten Quartal, auch wenn der Umsatz geringer ausfalle. Bei den Anlegern sorgte das nach den jüngsten Gewinnwarnungen aus der Branche offenbar für Beruhigung.





