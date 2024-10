Blue Cap AG verkauft Neschen: Erfolgreicher Turnaround mit 44% Rendite!

Die Blue Cap AG hat am 7. Oktober 2024 den Verkauf ihrer 100%-Beteiligung an der Neschen Coating GmbH an die ATP adhesive systems AG bekannt gegeben. Der Verkaufspreis liegt im zweistelligen Millionenbereich und übersteigt die Net Asset Value-Bewertung vom 30. Juni 2024 um etwa 10 %. Dieser Exit stellt den zweiten in diesem Geschäftsjahr dar und führt zu einer jährlichen Verzinsung des investierten Kapitals von rund 44 %, was einem Multiple von etwa 8x entspricht.

Neschen, ein Unternehmen, das seit 2016 zur Blue Cap gehört, ist auf die Herstellung von Selbstklebeprodukten und beschichteten Medien spezialisiert. Diese Produkte finden Anwendung in den Bereichen grafische Medien, Buchschutz und industrielle Anwendungen. Die Kundenbasis umfasst sowohl Industrieunternehmen als auch kulturelle Institutionen wie Bibliotheken und Museen. Die Übernahme von Neschen aus der Insolvenz und die anschließenden Transformationsmaßnahmen führten zu einem erfolgreichen Turnaround im Jahr 2023, der das Unternehmen wieder auf einen profitablen Wachstumskurs brachte. Zu den durchgeführten Maßnahmen gehörten Kosteneffizienzsteigerungen, Sortimentsbereinigungen und ein verbessertes Working-Capital-Management.