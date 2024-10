Einzelhandelsumsatz im August 2024 real um 1,6 % höher als im Vormonat

WIESBADEN (ots) - Einzelhandelsumsatz, August 2024 (vorläufig, kalender- und

+3,1 % zum Vorjahresmonat (nominal)Die Einzelhandelsunternehmen in Deutschland haben im August 2024 nachvorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- undsaisonbereinigt sowohl real (preisbereinigt) als auch nominal (nichtpreisbereinigt) 1,6 % mehr umgesetzt als im Juli 2024. Im Vergleich zumVorjahresmonat August 2023 verzeichnete der Einzelhandel ein Umsatzplus von real2,1 % und nominal 3,1 %. Zuvor waren die Einzelhandelsumsätze im Mai und Juni2024 rückläufig gegenüber dem jeweiligen Vormonat (Mai 2024: real: -1,4 %,nominal: -1,1 %; Juni 2024: real: -1,1 %, nominal: -0,8 %). Anschließend stiegder Umsatz im Juli 2024 gegenüber dem Vormonat real um 1,5 % und nominal um 1,7%.Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln stieg im August 2024 kalender- undsaisonbereinigt real um 1,9 % und nominal um 2,2 % gegenüber dem Vormonat. ImVergleich zum Vorjahresmonat August 2023 verzeichnete der Umsatz einen Anstiegvon real 2,4 % und nominal 4,4 %.Der reale kalender- und saisonbereinigte Umsatz im Einzelhandel mitNicht-Lebensmitteln stieg im August 2024 um 1,1 % gegenüber dem Vormonat und um1,2 % gegenüber dem Vorjahresmonat August 2023. Im Internet- und Versandhandelverzeichnete der reale Umsatz im August 2024 einen Anstieg von 8,9 % zumVormonat und lag damit 10,8 % über dem Umsatz des Vorjahresmonats August 2023.Ab sofort wieder reguläre Berichterstattung im Einzelhandel zu gewohntenTerminenMit der Veröffentlichung der kalender- und saisonbereinigten Ergebnisse für denEinzelhandelsumsatz im August 2024 nimmt das Statistische Bundesamt wieder seinereguläre Konjunkturberichterstattung im Handel und Dienstleistungsbereich auf.Die monatliche Berichterstattung musste im Juni 2024 aufgrund von IT-Problemenbei einer umfangreichen Umstellung der Statistiken zur Erfüllung neuerDatenanforderungen der Europäischen Union ausgesetzt werden. Ab Ende August 2024wurden zunächst die unbereinigten Zeitreihen wieder in der DatenbankGENESIS-Online aktualisiert. Mit der aktuellen Pressemitteilung wird nun dieBerichterstattung im Einzelhandel wieder zu den gewohnten Terminen und in vollemUmfang einschließlich kalender- und saisonbereinigter Ergebnisse aufgenommen.Methodische Hinweise:Die in den vergangenen Monaten erfolgte Umstellung der Datengewinnung bringtweitreichende methodische Verbesserungen in den Konjunkturstatistiken im Handel