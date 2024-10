Peking warnt EU vor separaten Preisverhandlungen mit Autobauern

PEKING (dpa-AFX) - China hat die Europäische Union davor gewarnt, neben den Konsultationen über Ausgleichszölle auf chinesische Elektroauto-Importe zusätzliche Preisverhandlungen mit einzelnen Autobauern zu führen. Dies würde "die Grundlage der Verhandlungen und das gegenseitige Vertrauen erschüttern", teilte das chinesische Handelsministerium in einer Stellungnahme mit.

Die chinesische Seite habe bei den Verhandlungen bisher "ein Höchstmaß an Aufrichtigkeit und Flexibilität bewiesen", heißt es in der Stellungnahme weiter. Man fordere die EU auf, so bald wie möglich eine Delegation nach China zu entsenden, um die nächste Phase der Konsultationen fortzuführen.