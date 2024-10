Wohnen ZBI - Diese Auswirkungen hat die Klage der Verbraucherzentrale

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin-Schönefeld (ots) -- Verbraucherzentrale Baden-Württemberg klagt gegen den Fondsmanager ZBI wegenirreführendem Risikoprofil- Anlegeranwalt sieht mögliche Auswirkungen auf den gesamten Markt für offeneImmobilienfonds- Betroffene Anleger können bereits jetzt Schadensersatzansprüche prüfen undgeltend machenDer offene Immobilienfonds UniImmo: Wohnen ZBI, der im Juni um fast 17 Prozenteingebrochen ist, steht im Fokus einer Klage der VerbraucherzentraleBaden-Württemberg. Die Verbraucherschützer werfen dem Fondsmanager ZBI vor, denFonds mit einem deutlich zu niedrigen Risikoprofil beworben und Anleger dadurchgetäuscht zu haben. "Obwohl das Risikoprofil des UniImmo: Wohnen ZBI-Fondsmittlerweile leicht erhöht wurde, genügt dies der Verbraucherzentrale nicht.Deutschlands oberste Verbraucherschützer sind der Auffassung, dass offeneImmobilienfonds wie der UniImmo: Wohnen ZBI mit dem Risikoindikator 6 eingestuftwerden müssen. Ein Erfolg der Klage hätte weitreichende Folgen für die gesamteFondsbranche. Auch andere Immobilienfonds müssten in Zukunft als hochriskanteAnlagen vermarktet werden. Betroffene Anleger können unabhängig vom Ausgang desVerfahrens schon jetzt Schadensersatzansprüche geltend machen, weil siegetäuscht wurden" , erklärt Rechtsanwalt Claus Goldenstein, dessen gleichnamigeVerbraucher- und Anlegerkanzlei (http://www.ra-goldenstein.de/) bereits ersteAnlegerklagen wegen des UniImmo: Wohnen ZBI-Fonds eingereicht hat.Anwalt berichtet: Privatanleger investierten teils sechsstellige Summen"Vor allem über die Volks- und Raiffeisenbanken wurde der UniImmo: WohnenZBI-Fonds als besonders risikoarmes Investment an Privatanleger verkauft.Zehntausende Verbraucher wurden auf diesem Weg getäuscht. Dass nun selbstDeutschlands oberste Verbraucherschützer gegen den UniImmo: Wohnen ZBI-Fondsklagen, spricht Bände" , meint Rechtsanwalt Goldenstein. Er ergänzt:"Allein Bei unserer Kanzlei haben sich bislang über 1.000 betroffene Anlegergemeldet, die teilweise Schockierendes berichten. Ein Fall betrifft eine Frau,die ihr gesamtes Erbe in Höhe von mehr als 200.000 Euro auf Anraten derVolksbank vollständig in den Fonds investiert hat. Sie verlor inzwischen mehrals 50.000 Euro, da ihr mehrfach geraten wurde, nicht aus dem Fondsauszusteigen. Insgesamt haben betroffene Investoren nach der Sonderbewertung derim Fonds gehaltenen Immobilien im Juni fast eine Milliarde Euro über Nachtverloren.Diese Verluste wären vermeidbar gewesen, wäre den Privatanlegern zumInvestitionszeitpunkt das tatsächliche Risiko aufgezeigt worden. DerImmobilienmarkt ist durchaus volatil. Insofern ist es grotesk, wenn ein