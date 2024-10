Obacht an dieser Stelle!

Grundsätzlich wird das Cisco-Papier weiter fest in bullischer Hand gesehen, nachdem die Aktie gegen Ende September dieses Jahres ihre Rallye ein Stück weit beschleunigen konnte und die markante Hürde aus Anfang 2024 von 52,62 US-Dollar überwunden hatte. Da nun allerdings eine harmonische und fünfwellige Impulsbewegung vorliegt und sogar schon vervollständigt sein könnte, ergibt sich kurzfristig Potenzial für einen Rücksetzer. Dieser könnte in einem ersten Schritt an 62,62 und darunter 51,02 US-Dollar heranreichen. Im Anschluss ist aber mit einer Wiederaufnahme der Rallye mit einem Anstieg an die vor Jahreshochs von 58,19 US-Dollar zu rechnen. Die Realisierung von einigen Teilgewinnen wäre an dieser Stelle nicht fehl am Platz, für ein frisches Long-Investment sollten jedoch tiefere Kurse abgewartet werden.

Trading-Strategie: