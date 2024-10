Dax bleibt am Mittag im Minus - Anleger warten auf SAP-Zahlen

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag nach einem bereits eher schwachen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter im Minus geblieben und hat dabei sogar noch etwas weiter Federn lassen. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 19.545 Punkten berechnet, 0,6 Prozent unter dem Schlussniveau vom Freitag.



An der Spitze der Kursliste rangierten Fresenius, Continental und Brenntag. Die größten Abschläge gab es derweil bei den Papieren der Münchener Rück, von Infineon und von Adidas.









"Die Marktteilnehmer halten sich vor der Zahlenvorlage des Dax-Riesen SAP zurück", sagte Marktexpertin Andreas Lipkow. "Es ist bereits viel Optimismus in dem aktuellen Kursniveau eingepreist und die Aktien des Walldorfer Software-Konzerns haben in den letzten Handelsmonaten einen Großteil der Gesamtmarktperofrmance zu verantworten gehabt.""Nun könnte jede negative Überraschung stark auf den Gesamtmarkt einwirken", fügte Lipkow hinzu. Dementsprechend stünden die bisherigen Dax-Aussenseiter im Fokus der Investoren. Vorsicht ließen die Marktteilnehmer auch bei den zyklischen Branchen wirken.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0847 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9219 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 74,06 US-Dollar; das waren 1,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.