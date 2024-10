STRATEC SE: Umsatzrückgang, aber optimistischer Ausblick für Q4 2024!

Die adjustierte EBIT-Marge blieb mit 8,4 % nahezu auf dem Niveau des Vorjahres (9M/2023: 8,6 %), was auf erfolgreiche Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung zurückzuführen ist. Das adjustierte Konzernergebnis betrug 8,1 Millionen Euro, was einem Rückgang von 16,5 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das Ergebnis je Aktie fiel auf 0,67 Euro (9M/2023: 0,80 Euro).

STRATEC SE hat am 25. Oktober 2024 die Ergebnisse für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2024 veröffentlicht. Der Konzernumsatz sank im Vergleich zum Vorjahr um 6,1 % auf 176,3 Millionen Euro, was währungsbereinigt einem Rückgang von 6,0 % entspricht. Die rückläufige Umsatzentwicklung ist hauptsächlich auf sinkende Systemverkäufe zurückzuführen, die durch die während der Pandemie ausgeweiteten molekulardiagnostischen Kapazitäten und eine langsame Markteinführung eines neuen Produkts beeinträchtigt wurden. Im Gegensatz dazu konnten die Umsätze im Bereich Serviceteile und Verbrauchsmaterialien trotz Lieferverzögerungen deutlich gesteigert werden.

Für das vierte Quartal 2024 erwartet STRATEC eine deutliche Umsatz- und Ergebnisverbesserung, da der Abschluss von Zusatzaufträgen und die Realisierung verschobener Auslieferungen aus dem dritten Quartal erwartet werden. Der Ausblick für 2024 bleibt stabil bis leicht rückläufig, mit einer prognostizierten adjustierten EBIT-Marge von etwa 10,0 % bis 12,0 %.

STRATEC plant, Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte in Höhe von 6,0 % bis 8,0 % des Umsatzes zu tätigen. Das Unternehmen hat zudem mehrere Projekte zur Stärkung seiner Marktpräsenz in strategisch wichtigen Regionen, insbesondere in Asien und den USA, vorangetrieben. Diese Initiativen sollen die Marktposition von STRATEC weiter festigen und neue Vertriebsmöglichkeiten erschließen.

Die Mitarbeiterzahl ist im Vergleich zum Vorjahr um 4,6 % auf 1.462 gesunken, was auf ein Ergebnisverbesserungsprogramm und eine Anpassung der Kapazitäten an die verhaltene Kundennachfrage zurückzuführen ist. Trotz der Herausforderungen zeigt STRATEC eine positive Entwicklung in der Bruttomarge und bleibt optimistisch hinsichtlich zukünftiger Markteinführungen und Kooperationen.

Insgesamt bleibt STRATEC in einem volatilen Marktumfeld auf Kurs, um die gesetzten Ziele zu erreichen, auch wenn kurzfristige Herausforderungen bestehen.

Die STRATEC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,97 % und einem Kurs von 37,50EUR auf Tradegate (25. Oktober 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.