Im russischen Grenzgebiet Kursk kam es zu intensiven Kämpfen zwischen russischen und ukrainischen Truppen. Der ukrainische Generalstab berichtete, dass die russische Luftwaffe mindestens 24 Gleitbomben auf ukrainische Positionen abwarf. Der ukrainische Oberbefehlshaber Olexander Syrskyj wies die Behauptung des russischen Präsidenten Wladimir Putin zurück, dass ukrainische Einheiten auf russischem Gebiet eingekesselt seien. Syrskyj bezeichnete Putins Aussage als Desinformation und betonte, dass die ukrainischen Streitkräfte dem russischen Militär seit Beginn der Offensive im August hohe Verluste zugefügt hätten, darunter 711 Gefangene.

Putin hatte in einem Interview erklärt, dass 2.000 ukrainische Soldaten in einem Gebiet von 6 mal 15 Kilometern eingeschlossen seien und dass die russischen Streitkräfte nun die Einkreisung verstärken würden. Der ukrainische Vorstoß in das russische Gebiet, der im August begann, hat zu einer weiteren Eskalation der Konflikte geführt.