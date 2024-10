Flaggschiff ab sofort mit 150 kW (204 PS) starkem 2,0 TSI erhältlich (FOTO)

Weiterstadt (ots) - > Neuer 2,0 TSI-Benzinmotor für Superb und Superb Combi

Skoda ergänzt die Motorenpalette von Superb und Superb Combi um den 2,0 TSI mit150 kW (204 PS) und kombiniert ihn mit 7-Gang-DSG und Frontantrieb. Damit bietetSkoda das große Mittelklassemodell jetzt mit sechs Motor-Getriebe-Varianten an.Skoda bietet die neue Motor-Getriebe-Kombination für die Ausstattungen Selectionund L&K sowie die Designlinie Sportline an. Der Superb Selection startet mitdieser Motorisierung bei 44.970 Euro. Seine Ausstattung umfasst die DesignSelection Loft sowie beheizbare Komfortsitze vorn, die für Fahrer, Beifahrer undFond getrennt regelbare Dreizonen-Klimaanlage Climatronic, Lederlenkrad mitMultifunktionstasten und Schaltwippen, Akustikverglasung in den vorderenSeitenscheiben sowie dunkel getönte Heck- und hintere Seitenscheiben (Sunset).LED-Scheinwerfer, LED-Heckleuchten, Parksensoren vorn und hinten mitRangierbremsfunktion und eine Rückfahrkamera sorgen für besten Überblick. DerSuperb Selection rollt auf 17-Zoll-Leichtmetallfelgen im Design Alrakis Aeroschwarz glanzgedreht. Zur umfassenden Ausstattung mit Assistenzsystemen zählenVerkehrszeichenerkennung, Abbiege- und Ausweichassistent, Kreuzungsassistent,Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion und Personen- undRadfahrererkennung, die Elektronische Quer-Differenzialsperre (XDS+) und vielemehr.Alle Informationen zu Ausstattungen und Motor-Getriebe-Optionen des Superb gibtes auf https://www.skoda-media.de/model/111/?fz=1048&skoda=Superb bereit.Skoda Superb 2,0 TSI DSG 150 kW (204 PS) - Einstiegspreise in EuroMotorisierung, Leistung, Getriebe, Antrieb, Selection, L&K, Sportline2,0 TSI, 150 kW (204 PS), 7-Gang-DSG, Front, 44.970, 51.980, 52.470Skoda Superb Combi 2,0 TSI DSG 150 kW (204 PS) - Einstiegspreise in EuroMotorisierung, Leistung, Getriebe, Antrieb, Selection, L&K, Sportline2,0 TSI, 150 kW (204 PS), 7-Gang-DSG, Front, 46.070, 53.080, 53.570