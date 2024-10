Philips senkt Umsatzprognose: Aktie stürzt um 17% – Was steckt dahinter?

Philips erwartet nun für 2024 ein Umsatzwachstum von lediglich 0,5 bis 1,5 Prozent, im Vergleich zu einer früheren Prognose von 3 bis 5 Prozent. Der Vorstandsvorsitzende Roy Jakobs erklärte, dass das Unternehmen außerhalb Chinas ein „solides Wachstum“ verzeichnet, jedoch die Nachfrage von Krankenhäusern und anderen Kunden in China im dritten Quartal stark nachgelassen hat. Dies geschieht vor dem Hintergrund einer Antikorruptionskampagne im chinesischen Gesundheitssektor, die zu strengen Anforderungen an die lokale Beschaffung von Medizintechnik geführt hat.

Philips NV hat seine Umsatzwachstumsprognose für 2024 gesenkt, was auf eine schwache Nachfrage aus China zurückzuführen ist. Die Aktie des niederländischen Medizintechnikunternehmens fiel um über 17 Prozent und erreichte damit den stärksten Rückgang seit September 1998. Im dritten Quartal meldete Philips einen bereinigten Betriebsgewinn von 516 Millionen Euro, was den Erwartungen der Analysten entsprach. Der Netto-Gewinn verdoppelte sich auf 181 Millionen Euro, während der Umsatz um zwei Prozent auf etwa 4,4 Milliarden Euro zurückging. Der Rückgang ist insbesondere auf die Schwierigkeiten im chinesischen Markt zurückzuführen, wo auch der Auftragseingang um zwei Prozent fiel.

Trotz der Herausforderungen in China bleibt die Geschäftsentwicklung in anderen Regionen stabil. Philips hält an seiner Wachstumsprognose von drei bis fünf Prozent für diese Märkte fest und zeigt sich optimistisch hinsichtlich der bereinigten operativen Marge, die für 2024 auf 11,5 Prozent geschätzt wird – am oberen Ende der vorherigen Schätzungen.

Die Analysten von Jefferies haben die Philips-Aktie von „Underperform“ auf „Hold“ hochgestuft und das Kursziel von 23,50 auf 25 Euro angehoben. Analyst Julien Dormois merkte an, dass die Bewertung der Aktie aufgrund der Sorgen um das China-Geschäft stark gefallen sei, jedoch die Chancen und Risiken auf dem aktuellen Kursniveau nun besser ausbalanciert seien.

Insgesamt zeigt sich, dass Philips mit erheblichen Herausforderungen im chinesischen Markt konfrontiert ist, während die Geschäftsentwicklung in anderen Regionen stabil bleibt. Die Reaktion des Marktes auf die gesenkte Umsatzprognose und die schwächeren Quartalszahlen hat zu einem signifikanten Rückgang des Aktienkurses geführt.

Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 23,91EUR auf Lang & Schwarz (31. Oktober 2024, 07:38 Uhr) gehandelt.