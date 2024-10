-45 Prozent: Software-Aktie crasht nach Gewinnwarnung auf Allzeittief!

SoftwareOne hat am Donnerstag seine Prognose für das Umsatzwachstum für das Jahr 2024 auf währungsbereinigte 2 bis 5 Prozent reduziert, nachdem zuvor ein Wachstum von 7 bis 9 Prozent erwartet wurde. Diese Revision erfolgte, nachdem das Umsatzwachstum im dritten Quartal lediglich 3,1 Prozent betrug, was sowohl unter den eigenen als auch unter den Markterwartungen lag.

Für das Jahr 2026 rechnet das Unternehmen jetzt mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum im zweistelligen Bereich, eine Anpassung von der bisherigen Erwartung im mittleren Zehnerbereich.

Die Aktien crashen in der Folge am Donnerstag massiv um bis zu 45 Prozent und erreichten mit 7,10 Schweizer Franken ein Allzeittief. Durch den Kursverlust wurden etwa 700 Millionen Schweizer Franken (744 Millionen Euro) an Marktwert vernichtet.

"Wir haben einige Hausaufgaben zu erledigen und es gibt auch einige Marktprobleme, daher wird es ehrlich gesagt einige Zeit dauern", kommentierte Raphael Erb, der neue CEO des Unternehmens, die Zahlen in einer Telefonkonferenz.

Die UBS hat daraufhin ihre Kaufempfehlung für die SoftwareOne-Aktie sowie das Kursziel von 19 Franken negativ revidiert, auch aufgrund der makroökonomischen Schwäche.

Auch die verhaltene Reaktion der Anleger auf die Ergebnisse von Microsoft belastete die Technologiebranche. SoftwareOne gehört zu den größten Wiederverkäufern von Microsoft-Softwarelizenzen und berät Unternehmen beim Kauf.

Das Schweizer Unternehmen gab außerdem bekannt, dass es die Gespräche über einen möglichen Verkauf fortsetzt, wies jedoch auf die Herausforderungen des aktuellen Geschäftsumfelds hin.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion