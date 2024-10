Goldpreis erreicht vor US-Wahlen Rekordhoch

Hamsterbackenzahn schrieb 29.10.24, 07:12

Klar, da sitzen überhaupt keine Egomanen und Selbstdarsteller in China und Russland, alles hervorragende Volkswirte. China fährt gerade die eigene Wirtschaft leicht ins Chaos, der andere hat einen sinnlosen Krieg begonnen, die scheinen ja wirklich was aus den Fehlern des Westens zu lernen. Ich weiss das BRICS für viele hier ein feuchter Traum ist, hauptsache der böse Westen fällt (auch wenn man in diesem lebt). Ich mit meinen fast 57 Lenzen werde eine Gemeinschaftswährung von BRICS jedenfalls nicht mehr erleben, zu unterschiedlich und zu selbstverliebt ist da jeder Staat. Und wir reden hier auch von Staaten, die ganz weit oben im Korruptionsindex stehen.

Anstatt den falschen Göttern nach zu jagen, sollte man besser sehen, dem Land in dem man lebt, nicht nur das schlechteste zu wünschen, ich lebe gerne in Deutschland, im Westen, ich will hier nicht so leben wie in Russland oder China, wo ich keine eigene Meinung mehr haben darf. Vielleicht geht der ein oder andere mal für ein paar Jahre in so Länder als normaler Arbeiter oder Angestellter (als Bonzen lässt es sich überall gut leben), mal schauen ob die Freude dann immer noch so groß ist.