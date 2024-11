Alexanderwerk: Positiver Ausblick

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die Alexanderwerk AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 (per 31.12.) trotz schwieriger Rahmenbedingungen bei Umsatz und Ergebnis nahezu an das gute Vorjahreshalbjahr 2023 angeknüpft. In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel und bestätigt das positive Rating.



Nach Analystenaussage zeige sich das schwache Umfeld zwar in einem fast 25-prozentigen Rückgang der Bestellungen im Neumaschinengeschäft, allerdings habe sich das Management zur Gesamtentwicklung im Halbjahr positiv geäußert und den Ausblick sogar angehoben. Vor diesem Hintergrund solle der gesunkene Auftragseingang laut GSC nicht überbewertet werden. Dabei sei auch zu berücksichtigen, dass der Alexanderwerk-Konzern als im Projektgeschäft tätiger Spezialmaschinenbauer auch infolge von Großaufträgen immer gewissen Schwankungen bei Ordereingang, Umsatz und Ergebnis unterliege. Darüber hinaus weise der Konzern zum Halbjahresende mit einer Eigenkapitalquote von 62,2 Prozent, einer Barliquidität von 7,2 Mio. Euro und einer Netto-Cash-Position (inklusive Leasingverbindlichkeiten) von 3,2 Mio. Euro unverändert sehr solide Bilanzverhältnisse auf. Auf Grundlage der Halbjahreszahlen und der erhöhten Unternehmensprognose habe der Analyst die Schätzungen vor allem auf der Ergebnisseite deutlich heraufgesetzt und erhöhe in der Folge das Kursziel auf 23,00 Euro (zuvor: 21,00 Euro) und bestätigt das Rating „Kaufen“.





(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 05.11.2024, 16:25 Uhr)



Rating: Kauf

Analyst: Jens Nielsen

Kursziel: 23,00 EUR