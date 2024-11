Ungleichheit und Armutsrisiko kaum verändert - trotz steigender Vermögen und Löhne

WIESBADEN/BERLIN/BONN (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung des

Die Vermögen in Deutschland sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen.Trotzdem sind sie immer noch ungleich verteilt, insbesondere zwischen Ost- undWestdeutschland. Das Risiko, im Alter arm zu sein, hat überall leichtzugenommen. In Ostdeutschland ist fast jede vierte Person im Alter zwischen 60und 79 Jahren von Armut bedroht. Menschen mit Einwanderungsgeschichte und die inDeutschland Schutzsuchenden spielen eine maßgebliche Rolle, wenn es darum geht,den Arbeitskräftemangel zu bekämpfen. Sie stellen mehr als ein Viertel derErwerbspersonen. Und eine zweite Gruppe verdient mehr Aufmerksamkeit: DerArbeitsmarkt könnte die Größenordnung von 645 000 Vollzeit-Arbeitskräftendazugewinnen, wenn Mütter in dem Umfang erwerbstätig sein könnten, in dem sie essich wünschen. Das sind Ergebnisse aus dem Sozialbericht 2024, für den Fachleuteaus amtlicher Statistik und Sozialforschung Befunde zu wichtigen Lebensbereichenzusammengestellt haben.Oberste 10 % verfügen über 56 % des GesamtvermögensTrotz deutlich gestiegener Vermögen bleibt deren Verteilung weiterhin ungleich.2021 verfügten die obersten 10 % der Haushalte über 56 % des GesamtvermögensDeutschland zählt damit im europäischen Vergleich zu den Spitzenreitern inSachen Ungleichheit. Eine wichtige Ursache dafür, dass Vermögensunterschiedeüber Generationen hinweg bestehen bleiben, sind Schenkungen und Erbschaften.Besonders Personen im mittleren Erwachsenenalter (25-54 Jahre) und vermögendereBevölkerungsgruppen profitieren von solchen intergenerationalen Transfers.Die durchschnittlichen Haushaltsnettovermögen in Deutschland sind laut derLängsschnittstudie "Private Haushalte und ihre Finanzen" zwischen 2011 und 2021real um 39 % gestiegen. Der Zuwachs an Vermögen ist primär auf die starkgestiegenen Immobilienpreise zurückzuführen. Das kommt vor allem der mittlerenGruppe in der Vermögenskurve zugute, für die Immobilien die wichtigste Anlagedarstellen.Kaum Angleichung zwischen Ost und WestDas Ost-West-Gefälle in der Vermögensverteilung ist und bleibt deutlich:Ostdeutsche Haushalte besitzen im Durchschnitt nur 150 900 Euro im Vergleich zu359 800 Euro im Westen. In den letzten zehn Jahren hat sich diese Lücke kaum