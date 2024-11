Heidelberg Materials nach Zahlen fest: Gehebelte Renditechancen mit (Turbo)-Calls

Mit einem Kursanstieg von 68 Prozent innerhalb der vergangenen 12 Monate zählt die Heidelberg Materials-Aktie (ISIN: DE0006047004) zu den besten Werten im DAX für diesen Zeitraum. Zuletzt beflügelten die guten Quartalszahlen und der zuversichtliche Ausblick die Aktie, die im frühen Handel des 11.11.24 mit 119 Euro bei einem neuen Jahreshoch in die neue Handelswoche startete.

Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen passten Experten mit angehobenen Kurszielen von bis zu 142,10 Euro (Jefferies & Company) am 8.11.24 ihre Kursziele nach oben an und bekräftigten ihre Kaufempfehlungen für die Aktie. Kann die Aktie auf dem Weg zu den hohen Kurszielen in den nächsten Wochen ihren Höhenflug zumindest auf 125 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.