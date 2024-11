Merck senkt Umsatzprognose: DAX-Rückgang, aber starke Quartalszahlen!

Die Merck KGaA, ein führender Mischkonzern, hat seine Umsatzprognose für 2024 gesenkt, was zu einem Rückgang der Aktienkurse und einem Platz am Ende des DAX führte. Finanzchefin Helene Roeder erklärte, dass der Halbleitermarkt nicht die erhoffte Erholung gezeigt habe, was die Umsatzentwicklung negativ beeinflusse. Merck erwartet nun, dass der Umsatz in der unteren Hälfte der ursprünglich prognostizierten Bandbreite von 20,7 bis 22,1 Milliarden Euro liegen wird. Das bereinigte operative Ergebnis wird im mittleren Bereich der Spanne von 5,8 bis 6,4 Milliarden Euro erwartet.

Trotz dieser Rückschläge im Halbleitermarkt und bei dem neuen Krebsmedikament Xevinapant konnte Merck im dritten Quartal positive Ergebnisse vorweisen. Der bereinigte Konzerngewinn stieg um fast 12 Prozent auf 1,62 Milliarden Euro, was über den Erwartungen der Analysten lag. Der Umsatz erhöhte sich um 1,8 Prozent auf 5,26 Milliarden Euro, wobei das organische Wachstum bei 3,8 Prozent lag. Besonders die Sparte „Life-Sciences“ verzeichnete ein organisches Wachstum, unterstützt durch eine starke Nachfrage nach Pharma-Produkten wie Mavenclad und Erbitux.