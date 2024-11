UNTERNEHMEN vom 18.11.2024 - 15.15 Uhr

STÜHLINGEN - Der Dämmstoff- und Farbenhersteller Sto senkt wegen zunehmender Konkurrenz und einer schwachen Nachfrage erneut die Prognosen für 2024. Bis zum Jahresende rechne der Vorstand nicht mehr mit Nachholeffekten und auch die erwartete Stabilisierung der Immobilienbranche in China sei bisher ausgeblieben, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Montag in Stühlingen mit. Eine enttäuschende Entwicklung im dritten Quartal dürfte sich im Oktober fortgesetzt haben. Der Aktienkurs sackte daraufhin in einem stabilen Markt deutlich ab.

KARLSRUHE - Betroffene eines umfangreichen Datendiebstahls bei Facebook vor einigen Jahren haben nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vergleichsweise niedrige Hürden, um Schadenersatz zu bekommen. Sie müssen nur nachweisen, dass sie Opfer des Vorfalls waren, wie der sechste Zivilsenat in Karlsruhe entschied. Es sei weder nötig, dass die Daten nachweislich missbraucht wurden. Noch müssten die Betroffenen Belege dafür liefern, dass sie nun in besonderer Weise beeinträchtigt sind - etwa in Angst und Sorge.

ROUNDUP: Enel will in den kommenden Jahren mehr verdienen - Dividende erhöht

MAILAND - Der italienische Energieversorger Enel will nach einem guten Jahresverlauf auch in Zukunft den Gewinn steigern. Die Aktionäre können sich in der Folge über eine höhere Dividende freuen. Außerdem hat Enel nach jahrelangem Fokus auf den Schuldenabbau wieder einen Zukauf getätigt. Für die Aktie des Energieversorgers ging es am Montag zunächst abwärts: Im frühen Handel verlor das Papier mehr als ein Prozent und gehörte zu den schwächsten Werten im europäischen Leitindex EuroStoxx 50 .

Commerzbank betont Eigenständigkeit



FRANKFURT - Die Commerzbank betont angesichts der Begehrlichkeiten der italienischen Unicredit ihre Eigenständigkeit. Die Unicredit sei "im Moment ein strategischer Investor - nicht mehr und nicht weniger", sagte Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp bei der "Euro Finance Week" in Frankfurt.

IPO/Kreise: Talabat-Börsengang soll Delivery Hero 1,5 Milliarden Dollar bringen

BERLIN/DUBAI - Der Essenslieferdienst Delivery Hero peilt beim Börsengang seiner Nahost-Tochter Talabat Kreisen zufolge einen Bruttoerlös von 1,5 Milliarden US-Dollar (1,42 Mrd Euro) an. Dabei streben die Berliner eine Bewertung von rund zehn Milliarden Dollar für das Geschäft an, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag und berief sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Talabat bündelt die Aktivitäten in den Vereinigten Arabischen Emiraten, im Nahen Osten und in Nordafrika. Vertreter von Talabat und Delivery Hero lehnten eine Stellungnahme ab. Früheren Angaben zufolge will der Vorstand den Erlös aus dem Börsengang unter anderem für die Optimierung der Kapitalstruktur verwenden.

^

Weitere Meldungen



-ROUNDUP: Kaum neue Wohnungen genehmigt

-IPO: TKMS-Chef Burkhard sieht Börsengang als bevorzugte Möglichkeit -ROUNDUP: Nutzerfreundliches BGH-Urteil nach Datenraub bei Facebook? -Zahl der Post-Beschwerden steigt

-Neuer Kampfhubschrauber nach elf Monaten ausgeliefert -Tarifeinigung: Mehr Geld für Lufthansa-Bodenpersonal

-Daimler Truck elektrifiziert Überlandbus

-Özdemir kritisiert Chaos bei EU-Entwaldungsgesetz

-Huthi-Rebellen drohen deutschen Reedereien

-Unterseekabel zwischen Finnland und Deutschland defekt -Dänische Politik geht grünes Abkommen für Landwirtschaft ein -Gasbohrungen vor Swinemünde angelaufen

-ROUNDUP: Bauaufträge für Bahnsanierung Hamburg-Berlin vergeben -BUND klagt gegen Fangerlaubnis in Nordsee-Schutzgebiet -ROUNDUP: Bayerns Baufirmen bauen Personal ab°



Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 6,675 auf Tradegate (18. November 2024, 15:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +1,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,49 %. Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 19,04 Mrd.. Commerzbank zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5200 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,000EUR. Von den letzten 7 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von +5,13 %/+23,69 % bedeutet.