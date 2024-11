DAX weiter auf Richtungssuche

In den letzten Besprechungen wurde der Bereich zwischen 18.900 und in der Spitze 19.600 Punkten als neutrale Handelsspanne definiert, erst bei einem Bruch der jeweiligen Triggermarke dürften wieder größere Kursbewegungen anstehen. Auf der Oberseite könnte ein Kursanstieg an 19.800 und das bislang verfehlte mittelfristige Ziel einsetzen, darüber wäre ein Sprung auf rund 20.000 Zähler zu erwarten. Unterhalb von 18.900 Punkten sollten Käufer jedoch größere Vorsicht an den Tag legen, in diesem Szenario würden nämlich Abschläge auf 18.633 und darunter den EMA 200 (steigend) bei 18.300 Punkten drohen. Das derzeitige Chartbild verfestigt sich zunehmend zugunsten bärischer Marktteilnehmer, da es schlichtweg an Käufern fehlt, die das Konstrukt einer SKS-Formation entkräften könnten. Rein statistisch sind die Monate Oktober bis Dezember zwar von relativer Stärke geprägt, dies könnte jedoch vor dem Hintergrund drohender Zusatzzölle der USA auf Importe aus Europa und Asien diesmal aber komplett anders aussehen.

Aktuelle Lage