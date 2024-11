Nvidia: Marktwert-Swing von 300 Milliarden US-Dollar erwartet!

Nvidia-Optionen implizieren demnach einen 8,5-prozentigen Swing für die Aktie in beide Richtungen nach den Ergebnissen. Dies entspricht den früheren prozentualen Schwankungen nach den Earnings der letzten 12 Quartale. Da die Marktkapitalisierung des KI-Chipherstellers inzwischen auf 3,44 Billionen US-Dollar angewachsen ist, ist die erwartete Schwankung des Marktwerts mit rund 292 Milliarden US-Dollar so groß wie nie zuvor.

Nachbörsliche Bewegungen der Nvidia-Aktie blieben in der Regel hinter den Markterwartungen zurück. Bewegungen, die größer als erwartet ausfielen, waren jedoch eher nach oben gerichtet, so Matt Amberson, Gründer des Optionsanalysedienstes ORATS. Von den letzten 12 vierteljährlichen Gewinnberichten lagen fünf nachbörsliche Bewegungen außerhalb der Markterwartungen. In allen diesen Fällen stiegen die Aktienkurse, so Amberson weiter.