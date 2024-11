toplink und yim vereinbaren Partnerschaft

Darmstadt/Ginsheim-Gustavsburg (ots) - Die yim GmbH & Co. KG, ein Anbieter von

IT-Service-Management und Prozessautomatisierung, wird Vertriebspartner der

toplink GmbH, einem Anbieter von Business-Kommunikationslösungen aus der Cloud.

Das Ziel der strategischen Partnerschaft von yim und toplink ist es, die

ganzheitliche, digitale Transformation von Unternehmen in der DACH-Region zu

fördern und ihnen skalierbare, automatisierte und nahtlos aufeinander

abgestimmte IT- und Kommunikationslösungen bereitzustellen.



Jonas Bernard, Geschäftsführer bei yim, erklärt: "Unsere Partnerschaft mit dem

erfahrenen Anbieter von cloudbasierten Kommunikationslösungen toplink ermöglicht

es uns, Unternehmen ganzheitliche Komplettlösungen für komplexe IT- und

Kommunikationsprozesse anzubieten, die sich nahtlos integrieren lassen, optimal

ergänzen und kostenintensive Reibungsverluste verringern. Die damit

einhergehende Verbesserung der Effizienz sorgt für mehr Agilität und

Wettbewerbsfähigkeit im Umfeld zukünftiger Marktanforderungen."







Kommunikationslösungen aus der Cloud optimal ergänzt und nachhaltige Synergien

ermöglicht", sagt Tarkan Akman, Chief Marketing Officer (CMO) bei toplink.

"Unser innovatives Omnichannel-Management System yourix beispielsweise wird in

Kombination mit den Service-Management-Prozessen von yim die Bearbeitung von

Anfragen und Aufgaben in der Kunden- und Unternehmenskommunikation erheblich

erleichtern und die digitale Transformation voranbringen. Das stärkt sowohl die

Kunden- als auch Mitarbeiterzufriedenheit."



Laut Akman und Bernard profitieren Kunden von der strategischen Partnerschaft

zwischen toplink und yim sowohl technologisch als auch organisatorisch,

betriebswirtschaftlich und hinsichtlich der Service-Qualität. Beide Unternehmen

teilen die Vision, dass in Organisationen alle IT- und Kommunikationsprozesse

als Service verstanden werden müssen und eine hohe Service-Qualität die

entscheidende Voraussetzung für eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung und hohe

Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit darstellt.



Unternehmensinformationen:



toplink ( http://www.toplink.de )



toplink ist ein führender Anbieter von Business-Kommunikationslösungen aus der

Cloud. Neben der virtuellen Cloud-Telefonanlage und dem Telefonkonferenz-Service

myTelco bietet toplink mit yourix eine innovative, skalierbare Cloud-Lösung für

Unternehmen und Institutionen mit Omnichannel-Kundenkontakt. yourix ermöglicht

den kontrollierten Kundenkontakt über alle wesentlichen Kanäle von Webchat bis

E-Mail innerhalb einer transparenten Anwendung und beinhaltet eine optionale

Chatbot- und KI-Funktion. toplink ist zudem einer der größten Betreiber

digitaler Telefonnetze und bietet mobile Arbeitsplatzlösungen für Unternehmen in

aller Welt. Die Cloud-Lösungen sind ortsunabhängig in über 20 Ländern verfügbar.



yim ( http://www.y-im.de )



yim ist ein führender IT-Dienstleister, der Unternehmen in Deutschland,

Österreich und der Schweiz innovative und maßgeschneiderte IT-Lösungen zur

Steigerung der Effizienz in den Bereichen Digitalisierung, Service Management,

Integration und Prozessautomatisierung bietet. Die Services des inhabergeführten

Unternehmens umfassen die Identifikation, Dokumentation, Entwicklung und

Automatisierung von Geschäfts- und IT-Prozessen. Die Kunden von yim sind in

erster Linie IT-Organisationen und IT-Dienstleister, die ihre Prozesse

überwachen, managen und optimieren wollen.



Pressekontakt:



griffith pr

Thomas Griffith

Tel. +49 (0)6172 137330

mailto:toplink@griffith-pr.de



toplink GmbH

Tarkan Akman

Geschäftsleitung / CMO

Tel. +49 (0)6151 62750

mailto:presse@toplink.de



yim GmbH & Co. KG

Jonas Bernard

Geschäftsführer

Tel. +49 (0)6144 802880

mailto:info@y-im.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/54065/5913954

OTS: toplink GmbH





