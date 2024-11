DAX kämpferisch unterwegs

Die ausgebliebene Verkaufsbereitschaft nach einem mehrmaligen Test der Unterstützungszone um 19.000 Punkten in den letzten Tagen trägt erste Früchte, Käufer haben am Freitag einen untergeordneten Abwärtstrend durch einen Anstieg über das Niveau von 19.150 Punkten beenden können und trieben das heimische Leitbarometer auf 19.322 Punkte aufwärts. Zwar ist der Bereich bis 19.550/19.600 Punkten noch als neutrale Handelsspanne zu definieren, ein Ausbruch darüber könnte aber rasch neuerliche Jahreshochs hervorbringen, die altbekannten Ziele liegen bei 19.800 und rund 20.000 Punkten für den DAX. Auf der Unterseite bildet weiterhin der Bereich zwischen 18.800 und 19.000 Punkten eine vergleichsweise solide Unterstützung, erst darunter werden größere Abschläge in Richtung des 200-Tage-Durchschnitts bei 18.335 Punkten erwartet. Kurzzeitig scheint der DAX diese Gefahrenstelle jedoch elegant umschifft zu haben.

Aktuelle Lage