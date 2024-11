Neugründung B-4core stärkt SAP-HCM-Expertise / HR-Event "b ahead" gelingt erfolgreiche Premiere mit Speakern von SAP, R+V, LVR und Lanxess

München (ots) - Auf ihrer Jahresveranstaltung "b ahead 2024" hat sich die B-4

Gruppe Mitte November in Hamburg erstmals mit drei Unternehmen präsentiert. Denn

mit der in der Hansestadt ansässigen B-4core GmbH hat die Gruppe ihr Portfolio

abermals erweitert. Neben der auf die SAP-HCM-Beratung spezialisierten

Neugründung gehören zur Gruppe noch die Münchner B-4it AG sowie die B-4run GmbH

aus Berlin.



Die Geschäftsführung der B-4core GmbH hat Peter Duve übernommen, der zuvor

erfolgreich das SAP-Beratungshaus OSC aufgebaut hat. "Wir freuen uns auf die

Zusammenarbeit mit den Kollegen aus München und Berlin und wollen uns innerhalb

der B-4 Gruppe im Bereich der integrierten SAP-HCM-Beratung etablieren", so

Duve. Das Gründungsteam der B-4core verfügt über mehr als 100 Jahre

SAP-Erfahrung und hat sich zum Ziel gesetzt, ein führender Anbieter in der

Branche zu werden.





"Mit Peter Duve konnten wir einen der prägenden Köpfe in der SAP-HCM-Szene fürunsere Gruppe gewinnen, um unser kontinuierliches Wachstum fortzusetzen", freutsich auch Oliver Back, Vorstand der B-4it AG, über die prominente Verstärkung."Von der Strategieberatung, auf die wir uns bei der B-4it spezialisiert haben,über die klassischen HCM-Themen mit der B-4core bis hin zur Successfactor-Weltder B-4run können wir unsere Kunden ganzheitlich bei der Transformation ihrerHR-Prozesse unterstützen", so Back weiter.Lukas Förster von SAP SuccessFactors mit "b ahead 2024"-Keynote zum Thema KIAuf der Jahresveranstaltung "b ahead 2024" präsentierten sich die dreiUnternehmen der B-4 Gruppe erstmals gemeinsam. Das HR-Event fand Mitte Novemberin Hamburg statt und bot die perfekte Mischung aus Wissenstransfer undNetworking. Neben zahlreichen Vorträgen zum Jahreswechsel in der Payroll 2024/25erhielten die Teilnehmer zudem einen Einblick in die neuesten Entwicklungen imHCM-Lösungsportfolio der SAP, sowie zu den Add-On-Lösungen von Centric.Zahlreiche Referentinnen und Referenten von Unternehmen wie der R+VVersicherung, dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) oder dem MDax-Konzern Lanxess teilten ihre Erfahrungen, wie sie mit der Transformation im HR-Bereichsowie der Umstellung auf SAP S/4HANA voranschreiten.Die Keynote hielt Lukas Förster, Head of SAP SuccessFactors Germany. Erskizzierte, wie HR in Zeiten von Künstlicher Intelligenz künftig aussehen wird,und gab einen Überblick, wo schon heute in den SAP-Lösungen überall KI steckt.Sein Appell an die Teilnehmer: "Lasst uns gemeinsam den KI-Muskel trainieren!"Über die B-4it AG - http://www.b-4it.agDie B-4it AG (https://b-4it.ag/) entwickelt für mitarbeiterstarke Unternehmen inder DACH-Region HR-Lösungen, die nicht nur als digitaler Prozess funktionieren,sondern auch die jeweilige Unternehmenskultur widerspiegeln. Das 2019 gegründeteMünchner Unternehmen setzt an der Schnittstelle zwischen HR und IT neueBenchmarks. Als herstellerunabhängiges Beratungsunternehmen hat die B-4it AGbereits eine Vielzahl erfolgreicher Projekte im gehobenen Mittelstand wie auchin Konzernen umgesetzt.