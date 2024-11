Andreas Bäuerlein von der ADS KING GmbH über die wichtigsten Learnings im Marketing (FOTO)

Gochsheim (ots) - Marketing ist Chefsache - so lautet die Devise der ADS KING

GmbH. Gründer und Geschäftsführer Andreas Bäuerlein hat es sich zur Mission

gemacht, Unternehmer rundum fit für das digitale Zeitalter zu machen. In seinen

komplett ortsunabhängigen Seminaren und Beratungsangeboten vermittelt er

umfassendes Wissen zu Themen wie Digitalisierung und KI, während er und sein

Team Kunden dabei unterstützen, effektive Marketingstrategien zu entwickeln und

umzusetzen. Was viele Unternehmer in der Zusammenarbeit mit einer Agentur falsch

machen, erfahren Sie hier.



Das Marketing ist eine der wichtigsten Triebfedern für den Erfolg eines

Unternehmens: Nur wenn ein Produkt bekannt ist, wird es auch gekauft. Viele

Unternehmen geben daher Unsummen für bezahlte Werbeanzeigen oder Coaches und

Agenturen aus, die dabei helfen sollen, ihr Produkt in das richtige Licht zu

rücken. Viel hilft jedoch nicht zwangsläufig viel. "Nur wenige Unternehmer

wissen selbst, welche Hebel im Marketing wirklich etwas bewegen. Viele geben

daher die Verantwortung komplett an Dritte ab - eine Entscheidung, die oft zu

unnötigen Kosten und anderen Konsequenzen führt", erklärt Andreas Bäuerlein von

der ADS KING GmbH.







also, selbst die Fäden in der Hand zu behalten, um sinnvolle Entscheidungen

treffen zu können", rät der Experte. Mit der ADS KING GmbH hat Andreas Bäuerlein

ein einzigartiges Konzept entwickelt, das Unternehmern nicht nur eine Leistung

verkauft, sondern sie selbst auf die Reise mitnimmt und ihnen das nötige

Know-how für fundierte Entscheidungen zur Marketingstrategie vermittelt. Im

Folgenden hat er zusammengefasst, was viele Unternehmer im Marketing falsch

machen und welche Schritte wirklich notwendig sind, um eine erfolgreiche

Marketingstrategie zu entwickeln.



Vom Rettungsanker zur Abhängigkeit



Versteht ein Unternehmer von einem Thema nur wenig, liegt es oft nahe, einen

Experten in diesem Bereich hinzuzuziehen. Gerade im Marketingsektor gibt es eine

Vielzahl an Angeboten, die Expertise und schnelle Resultate versprechen.

Darunter befinden sich auch zahlreiche Rundum-Pakete, die angeblich sämtliche

Leistungen abdecken. Kurzfristig mögen solche Konzepte auch funktionieren -

jedoch rutscht das Unternehmen zunehmend in die Abhängigkeit.



Die meisten Anbieter sind nämlich nicht daran interessiert, Unternehmern selbst

das nötige Wissen zu vermitteln. Ist der Geschäftsführer selbst kein Experte im

Marketing, können unseriöse Dienstleister ihm Leistungen verkaufen, die im

Grunde nicht notwendig wären, um Erfolge zu erzielen. Im Gegenzug kann jedoch Seite 2 ► Seite 1 von 2



