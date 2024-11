HONGQI glänzt mit Flaggschiff-Modellen und fortschrittlicher Technologie auf der Auto Guangzhou 2024

GUANGZHOU, China, 28. November 2024 /PRNewswire/ -- Am 24. November ging die Auto Guangzhou 2024, eine der renommiertesten Automobilveranstaltungen Chinas, an der führende globale Marken und internationale Medien teilgenommen hatten, zu Ende. HONGQI stach mit seiner fortschrittlichen elektrischen Plattformserie TianGong hervor, die das kontinuierliche Engagement der Marke für erstklassige Handwerkskunst und technologische Innovation unter Beweis stellte.

Der auf der TianGong-Elektroplattform aufgebaute Luxus-Elektro-SUV EHS7 stand im Zentrum der Aufmerksamkeit. Er unterstützt ultraschnelles Aufladen, so dass der Akku in nur 20 Minuten von 10 % auf 80 % aufgeladen werden kann, was das Aufladen während einer Kaffeepause und das Reisen über große Entfernungen ermöglicht. Der EHS7 verfügt über eine in seiner Klasse seltene Hinterradlenkung und eine dynamische Fahrwerksregelung mit variabler Dämpfung. Diese fortschrittlichen Technologien, kombiniert mit intelligenten Fahrsystemen wie L2 ADAS (Advanced Driver Assistance System), sorgen für ein angenehmes und modernes Fahrerlebnis.